"البشر": الليالي العشر المباركة موسم حصاد فلا تتركوا فرصة متاحة لمكاسب الآخرة

ويرصد "البشر" أول وأهم أعمال العشر الأواخر ويقول: "في هذه العشر المباركة هناك من يعتكف في المسجد أو في المنزل، متفرغًا لأداء الفرائض، والقيام بالسنن، وقراءة القرآن والدعاء والتسبيح والاستغفار، راجيًا ما عند الله منصرفًا عن أمور الدنيا، فلا يزور ولا يزار، ولا يباشر زوجته، ولا يشارك في مناسبات، ولا يأكل من ولائم، ليس له هم ولا شغل إلا العبادة، منصرفًا لها بقلبه وجوارحه، لا يخرج من مكانه إلا لقضاء حاجته، وهو من يحدد عدد الأيام التي يرغب الاعتكاف فيها، فهناك من يعتكف العشر كلها، وهناك من يعتكف ثلاث ليالٍ، وهناك من يعتكف يومًا واحدًا، وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو، ولا يعرج يسأل عنه، وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن السنة على المعتكف ألا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم".