مع بداية العام 1445هـ... ديوان المظالم بلا ورق بجميع المحاكم والمرافق

وأضاف: إعلان ديوان المظالم الوصول إلى هذه المرحلة، يمثل انعكاسًا لاكتمال الخطوات الرقمية في منظومته الرقمية، من خلال أحدث التقنيات والمعايير العالمية في رقمنة مراحل وتعاملات التقاضي، وما تتطلّبه من خدمات مساندة بما يضمن حفظ وتبادل وأرشفة الوثائق والمستندات القضائية والإدارية، وأن هذه التطورات والمنجزات تأتي بدعم وتوجيه القيادة، ثم بمتابعة دائمة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس اللجنة الإشرافية العليا بديوان المظالم د. خالد اليوسف؛ لتسهم في تحقيق خدمات نوعية تضمن توفير الوقت والدقة في التعاملات القضائية بالدرجة الأولى؛ مما يحقّق حفظ الأحكام والوثائق وسرعة الوصول إليها في فترة وجيزة وبصورة آمنة، بعد الاستغناء الكامل عن التعاملات الورقية وتفعيل الرقمنة الشاملة، كما أنها تأتي دعمًا للجانب البيئي وتحقيق أفضل طرق الاستدامة في هذا الشأن.