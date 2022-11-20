"إنفاذ" يعلن عن إقامة 14 مزادًا لبيع أكثر من 180 عقارًا بمختلف المناطق

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد أرتال المدينة الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات بالمدينة المنورة، ثم مزاد نبراس القصيم لعرض 18 عقارًا بمنطقة القصيم، ثم مزاد أزهار جدة الإلكتروني لعرض 18 عقارًا بمحافظة جدة، ثم مزاد جوهرة عرعر الحضوري لعرض 42 عقارًا بمدينة عرعر، ثم مزاد سمو الرياض الإلكتروني لعرض 9 عقارات بمدينة الرياض، ثم مزاد النور الإلكتروني لعرض 10 عقارات بالمدينة المنورة، ثم مزاد مشارف القويعية الإلكتروني لعرض 5 عقارات بمحافظة القويعية، ثم مزاد رواسي تبوك الإلكتروني لعرض 5 عقارات بمدينة تبوك، ثم مزاد فرص القصيم الإلكتروني لعرض 16 عقارًا بمنطقة القصيم، ثم مزاد موجان الإلكتروني لعرض 9 عقارات بمدينة الخبر، ثم مزاد أزهار جدة المدمج لعرض 17 عقارًا بمحافظة جدة، ثم مزاد عنيزة الإلكتروني لعرض عقارين بعنيزة، ثم مزاد المرجان الحضوري لعرض 21 عقارًا بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد خيرات بريدة الإلكتروني لعرض 8 عقارات بمدينة بريدة.