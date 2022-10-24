مطالب بتدخل "نزاهة" لفتح ملف جسر قوز الجعافرة.. هدم انتهى بتعثر 6 أعوام!

وبيّن السكان، أن فرع إدارة النقل تعذرت في وقت سابق بأن هدم الجسر جاء بناءً على قرار اللجان الفنية التابعة للوزارة، مشيرين إلى أنهم في العام 1439هـ تم الوعد بالانتهاء منه خلال عام، ومع ذلك استمر التعثر رغم الدعم الكبير الذي تحظى به مشاريع الطرق في جازان، والتي كان آخرها تخصيص حوالي 350 مليون لعدد من المشاريع، مطالبين الجهات المعنية بتعجيل إنجاز المشروع ووضع حد لمعاناتهم، مناشدين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بفتح الملف.