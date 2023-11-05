اليوم.. بدء اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمرحلة الثانوية

وأوضحت الوزارة أن استمارة التكريم على مستوى الفصل يجب أن تتضمن السلوك الإيجابي المتمثل في عدم ارتكاب أي مخالفة سلوكية خلال الفصل الدراسي، وخصصت له 80 درجة، وانضباط الطالب وعدم غيابه دون عذر خلال الفصل الدراسي خصصت له ثلاث درجات، والمحافظة على الهوية الوطنية (اللباس والمظهر العام، والالتزام بقيم الولاء والانتماء) خصصت لها ثلاث درجات، والمشاركة في المبادرات والأعمال التطوعية داخل المدرسة (ثلاث مشاركات لكل مشاركة درجة) خصصت لها ثلاث درجات، والمشاركة في الإذاعة والأنشطة المدرسية (3 مشاركات) خصصت لها ثلاث درجات، والمحافظة على ممتلكات المدرسة خُصصت لها درجتان، والتعاون مع الزملاء والمعلمين وإدارة المدرسة خُصصت له درجتان، والالتحاق ببرامج ودورات في مجال التطوير الشخصي (برنامجين أو دورتين) خُصصت له درجتان، وتقديم المقترحات التطويرية لمصلحة المجتمع المدرسي (لكل مقترح درجة) وخُصصت له درجتان، على أن يتم استكمال استمارة التكريم من قبل رائد الفصل وإحضار الشواهد، التي تثبت مشاركة الطالب من الجهات ذات العلاقة سواء داخل المدرسة أو خارجها.