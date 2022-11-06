"آل الشيخ" يدشن المرحلة الثانية من مشروع الدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية للشؤون الاسلامية

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم المرحلة الثانية من مشروع الدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية والواجهات المحسنة للخدمة "آمر" في جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة وكافة قطاعاتها.
وتهدف هذه الخدمة إلى تحسين تجربة المستخدمين، وتسهيل وتسريع الوصول للخدمات المقدمة لهم، سعياً للارتقاء بخدماتها الإلكترونية، ورفع مستوى جودة البيانات، وتحقيق التكامل مع المنصات الحكومية ذات العلاقة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.
ويشمل المشروع إطلاق تطبيق "آمر" على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى أكثر من 150 خدمة مقسمة على مجموعة من الحزم لتغطي موظفي ديوان الوزارة وفروعها في جميع مناطق المملكة، بهدف تهيئة البيئة الإدارية للانتقال إلى مفهوم الموارد البشرية الشامل.
كما تشمل هذه المرحلة الثانية من المشروع فروع الوزارة والأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، حيث يعد تطبيق "آمر" للأجهزة الذكية ضمن مخرجات مشروع "التشغيل والدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية"، الذي تنفذه الإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، ويشتمل التطبيق على الإجازات الالكترونية بأنواعها، وقسيمة الراتب، والتعاريف المختلفة، ومجموعة كبيرة من الخدمات.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لرفع مستوى جودة العمل وزيادة كفاءة الإنتاج بالوزارة وتسهيل كافة الخدمات لجميع العاملين في الوزارة، بما ينعكس إيجابية على الأداء العام للموظفين وتحسين بيئة العمل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وخلال مراسم التدشين نوه الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالدعم الذي تجده الوزارة في جميع مشاريعها وأعمالها وبرامجها من القيادة الرشيدة للقيام بواجبها وتحقيق رسالتها السامية في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.
وأشار إلى أن الوزارة تخطو خطوات مباركة في مجال التقنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات الوزارة لمنسوبيها والمستفيدين من خدماتها تحقيقاً لرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يدعم ويتابع أعمال الوزارة ويدعم مشاريعها مما ساهم في تميز مخرجات العمل والخدمات وجودتها.
وشدد على أن البرنامج "آمر" سيكون عونًا للمسؤولين بالفروع لمتابعة الموظفين في أعمالهم ومنجزاتهم وتقييم أعمالهم، بما يحقق الرسالة التي تنشدها الوزارة في تميز مخرجات العمل وجودته.