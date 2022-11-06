"آل الشيخ" يدشن المرحلة الثانية من مشروع الدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية للشؤون الاسلامية

كما تشمل هذه المرحلة الثانية من المشروع فروع الوزارة والأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، حيث يعد تطبيق "آمر" للأجهزة الذكية ضمن مخرجات مشروع "التشغيل والدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية"، الذي تنفذه الإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، ويشتمل التطبيق على الإجازات الالكترونية بأنواعها، وقسيمة الراتب، والتعاريف المختلفة، ومجموعة كبيرة من الخدمات.