جازان تسجل أعلى كمية أمطار في المملكة أمس.. بـ 16.0 ملمترًا

وأوضح التقريرٍ اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أنه من خلال (34) محطة رصد هيدرولوجية ومناخية، تم رصد كميات هطول أمطار على مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف)، بكميات تفاوتت بين(16.0) ملم و(0.8) ملم، وذلك من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 05 نوفمبر، حتى الساعة التاسعة صباح الاثنين 06 نوفمبر 2023م.