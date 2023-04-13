بنك التنمية الاجتماعية يطلق مبادرة "خلها منهم".. تعرف على الأسر التي يدعمها

أطلق بنك التنمية الاجتماعية مبادرة "خلها منهم" لدعم منتجات الأسر المنتجة الممكنة والمدعومة من البنك، سعيًا نحو إبراز مدى الإسهامات والمجالات التي يقدمها البنك، والتي تهدف إلى خلق مجتمع حيوي ومنتج، مع التركيز على تنوع المسارات المهنية والحرفية، والتشديد على دور الأسر المنتجة في تنمية وتطوير المنتجات المحلية.