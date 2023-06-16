بسعر أقل من 3500 ريال.. HUAWEI MateBook D 14 اللاب توب الأفضل بمقاس 14 حالياً

يشهد هذا العصر الجديد للعمل والتعلم عن بُعد، تزايدًا في الطلب على أجهزة الحواسيب المحمولة مقاس 14 بوصة التي توفر شاشة كبيرة نسبيًا، لكن بحجم يسهل حمله.
واستنادًا إلى ذلك، فإن إعلان هواوي الأخير عن إطلاق الحاسوب المحمول عالي الأداء بحجم 14 بوصة، HUAWEI MateBook D 14، يعد خبرًا رائعًا للجميع.
وكإضافة جديدة لسلسلة HUAWEI MateBook المصممة للمنتجات الذكية، فإن الكمبيوتر المحمول الجديد لا يحيد عن ميزات سلسلة MateBook، حيث يجمع بين شاشة رائعة وتصميم جمالي محبوب وأداء قوي وميزات مبتكرة وتجربة مكتبية ذكية.
وفي الوقت نفسه، يفتح آفاقًا جديدة من خلال شاشة اللمس HUAWEI FullView التي تعمل باللمس مقاس 14 بوصة، وهيكل معدني أنيق، ومعالج Intel® CoreTM من الجيل الثالث عشر، وإمكانيات الأجهزة الفائقة والمزيد.
ونظرًا لأنه أنيق وعملي ، وبسعر 3500 ريال، فإن جهاز HUAWEI MateBook D 14 هو أفضل حاسوب محمول مقاس 14 بوصة في المملكة العربية السعودية الآن!
في قلب جهاز HUAWEI MateBook D 14، يكمن معالج Intel® Core ™ i7-1360P الرائع من الجيل الثالث عشر، الذي يضم 12 مركزًا و16 مؤشرًا ، مما يضمن تعدد المهام على نحو سلس والتعامل مع التطبيقات المعقدة. يعد MateBook D 14 بمثابة العمود الفقري الموثوق به لجميع احتياجات الحوسبة الخاصة بك.
وعلاوة على ذلك، يأتي الحاسوب المحمول مزودًا ببطاقة رسومات Intel Iris® Xe، التي تضم 96 وحدة تنفيذ توفر أداء معالجة رسومات رائعًا، سواء كنت تعمل في مشروع تصميم، أو تعدل مقطع فيديو، أو تنغمس في بعض الألعاب، فإن المعالج القوي وبطاقة الرسوميات في MateBook D 14 تضمن تجربة سلسة.
يأتي جهاز HUAWEI MateBook D 14 الجديد بشكل قياسي مزودًا بذاكرة كبيرة بسعة 16 جيجا بايت وقرص صلب عالي السرعة NVMePCIe SSD، الذي يمكنه التعامل بسهولة مع المهام المتعددة عبر التطبيقات المختلفة.
وتعد واحدة من أكثر الميزات المدهشة في HUAWEI MateBook D 14 هي شاشة HUAWEI FullView الرائعة التي توفر راحة العين.
وتحقّق الحواف فائقة النحافة مقاس 3.5 مم الموجودة في الجزء العلوي وجانبي الشاشة نسبة شاشة إلى هيكل عالية تبلغ 90%.
وتتيح هذه الحواف الأقل سمكًا للكمبيوتر المحمول إمكانية استيعاب شاشة أكبر في الهيكل المضغوط، مما يوفر منظورًا أوسع للمشاهدة مع تقديم تجربة غامرة أكثر.
وإضافة إلى ذلك، توفر نسبة العرض إلى الارتفاع التي تبلغ 16:10 مساحة عرض أطول بنسبة 11.1%، مما يجعلها مثالية لتعدد المهام أو تصفح الويب أو مشاهدة برامجك المفضلة. يتميز هذا الكمبيوتر المحمول بشاشة مزودة بحماية ضد التوهج، مما يضمن مرئيات واضحة ونقية مع تقليل إجهاد العين.
ولمزيدٍ من الحماية لعينيك أثناء الاستخدام المطول، حصلت شاشة MateBook D 14 على شهادات TÜV Rheinland Low Blue Light وDC Dimming Flicker Free، مما يقلل بشكل فعال انبعاثات الضوء الأزرق الضارة ووميض الشاشة، كما يمكنه تقليل الضوء الأزرق الضار المنبعث من الشاشة بشكل فعال والتأكّد من أن طاقة سطوع الضوء الأزرق طويل الموجة أقل من 20 بالمائة من إجمالي طاقة سطوع الشاشة. بفضل اعتماد DC Dimming Flicker Free، تساعد الشاشة في التخفيف من إجهاد العين وتحمي بصر المستخدمين.
ويتبنى هذا الحاسوب المحمول فلسفة التصميم البسيط "Pure Shape" من هواوي، التي تتميز بهيكل معدني بسيط لكنه انسيابي أنيق وعملي في الوقت نفسه.
ويتم تلطيف بنية سبائك الألومنيوم المتينة عن طريق الأكسدة الأنودية وعملية السفع الرملي المتطورة، مما ينتج عنه حاسوب محمول أكثر صرامة وقوة يمكنه تحمل اختبار الزمن.
ويزن جهاز MateBook D 14 1.39 كجم فقط، ويصل سمكه إلى 15.9 ملم، ممّا يجعله الرفيق المثالي للمستخدمين الذين يتنقلون باستمرار.
وتسمح المفصلة 180 درجة للجهاز بالاستلقاء بشكل مسطح تمامًا على السطح، مما يوفر تنوعًا وقدرة على التكيف مع بيئات العمل المختلفة.
وعلاوة على ذلك، يجلب اللون الرمادي الكلاسيكي واللون الفضي الصوفي الأنيق الخيال والجمال اللامحدود للحاسوب المحمول.
يرتقي جهاز HUAWEI MateBook D 14 بالتعاون متعدد الأجهزة إلى مستوى جديد تمامًا، بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device التي توفر إنتاجية فائقة مع تجربة متماسكة متعددة الأجهزة.
وتتيح لك الاتصال بسهولة بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون بينها جميعًا. ما عليك سوى وضع سماعات الأذن – HUAWEI FreeBuds 5 والماوس ولوحة المفاتيح ومكبّر الصوت والطابعة بالقرب من حاسوب HUAWEI MateBook D 14، وسيقوم الحاسوب المحمول باكتشافها تلقائيًا وتقديم مطالبة للإقران السريع والسهل.
ويمكن تحويل جهازك اللوحي إلى لوحة رسم أو شاشة ثانية، مع مستندات وصور ومشاركتها بسهولة أكبر بين الاثنين.
وفي وضع المرآة، يتم عرض شاشة الحاسوب المحمول على الجهاز اللوحي، حيث يعرض كلا الجهازين المحتوى نفسه: يمكن للجهاز اللوحي الاستفادة من الأداء المذهل للحاسوب المحمول؛ بينما يمكن للحاسوب المحمول الوصول إلى قلم الجهاز اللوحي، مما يجعل الرسم أسهل.
ومع وضع التوسيع، يتم توسيع شاشة الحاسوب المحمول لتشمل الجهاز اللوحي، مما يسمح للجهاز اللوحي بالعمل كشاشة خارجية حتى تتمكن من التمرير والتصفح بسهولة بين الاثنين، مما يجعله مثاليًا لتدوين الملاحظات أثناء الفصل أو الاجتماع.
وأخيرًا، يتيح لك وضع التعاون مشاركة المحتوى بين الأجهزة عن طريق السحب والإفلات البسيط، بحيث يمكن بسهولة نقل أي شيء متبقي على أحدهما إلى الآخر.
استفادت هواوي من خبرتها في تكنولوجيا الهوائي لتحسين اتصال MateBook D 14. يتفوق هوائي HUAWEI Metaline Antenna، المصنوع من مادة خارقة فريدة بهياكل خاصة، على الهوائيات العادية من خلال تعزيز كفاءة تحويل الإشارة بشكل كبير.
ومع زيادة تصل إلى 70% في قوة الإشارة، يمكنك الاستمتاع باتصالات بعيدة المدى تصل إلى 270 مترًا، مما يضمن وصولاً مستقرًا وموثوقًا للإنترنت أينما كنت.
ولا يعمل تصميم الهوائي المبتكر هذا على تحسين الأداء العام للحاسوب المحمول فحسب، بل يتيح أيضًا التعاون السلس والاتصال غير المنقطع، مما يجعل جهاز MateBook D 14 أداة أساسية لعالم اليوم الرقمي سريع الخطى.
وفي عصر أصبح فيه الاتصال عبر الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى، تعد ميزة تحسين الصوت الشخصي لجهاز HUAWEI MateBook D 14 بمنزلة تغيير في قواعد اللعبة.
وتعمل هذه التقنية المبتكرة على عزل صوتك وتحسينه بذكاء أثناء مؤتمرات الفيديو أو المكالمات الصوتية، مما يضمن سماعك بصوتٍ عالٍ وواضحٍ دائمًا.
ومن خلال تصفية ضوضاء الخلفية وتعزيز صوتك، تضمن ميزة تحسين الصوت الشخصي أن اجتماعاتك وشراكاتك تعمل بسلاسة، حتى في البيئات الصاخبة.
وجهاز HUAWEI MateBook D 14 عبارة عن حاسوب محمول استثنائي يجمع بسهولة بين الأداء القوي والمرئيات المذهلة والتصميم الأنيق والميزات المبتكرة لإنشاء حل حوسبة شامل مثالي لمجموعة متنوعة من المستخدمين.
فإذا كنت تبحث عن حاسوب محمول مقاس 14 بوصة متعدّد الاستخدامات ويمكن الاعتماد عليه تلبية جميع احتياجاتك، فعليك بحاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول.
ويتوافر حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول الآن في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 3499 ريالاً سعودياً من منصات هواوي عبر الإنترنت، وكذلك تجار التجزئة المعتمدين.