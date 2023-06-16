بسعر أقل من 3500 ريال.. HUAWEI MateBook D 14 اللاب توب الأفضل بمقاس 14 حالياً

وعلاوة على ذلك، يأتي الحاسوب المحمول مزودًا ببطاقة رسومات Intel Iris® Xe، التي تضم 96 وحدة تنفيذ توفر أداء معالجة رسومات رائعًا، سواء كنت تعمل في مشروع تصميم، أو تعدل مقطع فيديو، أو تنغمس في بعض الألعاب، فإن المعالج القوي وبطاقة الرسوميات في MateBook D 14 تضمن تجربة سلسة.