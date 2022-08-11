نيويورك.. مشاركة مميزة للمملكة بالاجتماع الأممي الـ12 للجغرافية العالمية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال؛ شملت الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية، وتحديد بيئة المعلومات الجيومكانية في المستقبل، وإسهام اللجان الإقليمية في الخطة المتعلقة بالمعلومات الجيومكانية على الصعيد العالمي، والإطار المرجعي الجيوديسي العالمي، واستخدام المعلومات الجيومكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل بين المعلومات الجيومكانية والمعلومات الإحصائية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.