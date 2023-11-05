"وقاء" يُشارك بمهرجان كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية بتبوك

يُشار إلى أن مشاركات "وقاء" بالمناطق في الفعاليّات والمهرجانات، تُسهم في تعزيز دور الصحة الحيوانية وأعمال الوقاية والمكافحة بالمنطقة، بالإضافة إلى أهمية الدور التوعوي والتثقيفي الذي يقوم به مركز وقاء لمربي الماشية وتعزيز تطبيق برامج الوقاية والمكافحة والسيطرة على الأمراض الحيوانية.