"وقاء" يُشارك بمهرجان كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية بتبوك

شارك المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بفرع منطقة تبوك، في مهرجان كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية بميدان الهجن، لفحص الإبل المُشاركة بالسباق للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.
وتأتي مشاركة "وقاء" بالمهرجانات والفعاليّات المتعلقة بالثروة الحيوانية، للتأكد من سلامة الحيوانات المشاركة من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية، وتعزيز أعمال الوقاية وتقديم الإرشاد البيطري.
يُشار إلى أن مشاركات "وقاء" بالمناطق في الفعاليّات والمهرجانات، تُسهم في تعزيز دور الصحة الحيوانية وأعمال الوقاية والمكافحة بالمنطقة، بالإضافة إلى أهمية الدور التوعوي والتثقيفي الذي يقوم به مركز وقاء لمربي الماشية وتعزيز تطبيق برامج الوقاية والمكافحة والسيطرة على الأمراض الحيوانية.