أمان عالي وأسعار مميزة.. "إيجو" يجمع روعة الرحلات الفخمة بالخدمات المخصصة وينهي "غموض الأسعار"

يقدم تطبيق "إيجو" لرحلات النقل التشاركي، خدمات النقل والرحلات الفخمة بأسعار معقولة؛ حيث تحظى خدمات التطبيق بشعبية كبيرة منذ إطلاقها عام 2020.
ويركز "إيجو" على فكرة القضاء على الغموض في التسعير الخاص بالرحلات، وعدم وضوح فواتير العميل حسب المسافات والمبالغ المدفوعة، ويتميز بالقدرة على منح العملاء القدرة على تخصيص رحلاتهم؛ كطلب عدم تحدث السائق نهائيا طوال الرحلة والتي يطلق عليها "الرحلة الصامتة".
وعن الانجازات؛ فيعد "إيجو" تطبيقاً تم تطويره تقنياً بشكل كامل في المملكة العربية السعودية ؛ حيث نجح في الوصول لجميع شرائح المجتمع، بفضل خريطة أسعاره المدروسة التي تناسب جميع الطبقات ، واستقطب عدداً أكبر من الشباب السعودي، للعمل كقائدي سيارات، بسبب نسبة العمولة التي تعتبر الأقل من بين تطبيقات النقل التشاركي الأخرى في المملكة.
ومما يميز التطبيق توفيره عوامل أمان عالية، بفضل وجود خاصية التقييم والإبلاغ، عن أي مشاكل قد تواجه الخدمة أو الركاب أو أي مفقودات بأي سيارات ؛ حيث توفر شركة "إيجو" لذلك فريق مشرف متكامل على العمليات داخل المملكة، يتعامل مباشرة بشكل يومي مع كافة بلاغات العملاء.
يُذكر أن شركة "إيجو" تأسست عام 2017، وتم إطلاقها رسمياً في السوق السعودي عام 2020، بعد استكمالها فريقا متكاملا من المهندسين والقادة والأفراد وتقنيات الذكاء الاصطناعي المميزة.