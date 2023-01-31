أمان عالي وأسعار مميزة.. "إيجو" يجمع روعة الرحلات الفخمة بالخدمات المخصصة وينهي "غموض الأسعار"

وعن الانجازات؛ فيعد "إيجو" تطبيقاً تم تطويره تقنياً بشكل كامل في المملكة العربية السعودية ؛ حيث نجح في الوصول لجميع شرائح المجتمع، بفضل خريطة أسعاره المدروسة التي تناسب جميع الطبقات ، واستقطب عدداً أكبر من الشباب السعودي، للعمل كقائدي سيارات، بسبب نسبة العمولة التي تعتبر الأقل من بين تطبيقات النقل التشاركي الأخرى في المملكة.