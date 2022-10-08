الجبير يرد على المزاعم الأمريكية: السعودية.. لا تسييس للنفط ولا تعتبره سلاحاً

ردَّ وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير؛ على المزاعم بتسييس النفط؛ مؤكداً أن المملكة لا تسيّس النفط ولا تعتبره سلاحاً.
وقال الجبير؛ في حديث مع فناة فوكس نيوز الأمريكية، إن من أسباب ارتفاع أسعار النفط بالولايات المتحدة، أن أمريكا لديها نقصٌ في التكرير منذ ٢٠ عاماً، كما لم تقم ببناء مصافي تكرير منذ عقود.
وأضاف الجبير؛ أن النفط ليس سلاحاً ولا طائرة مقاتلة ولا دبابة، بل إن المملكة تنظر إليه كسلعة، وكسلعة مهمة للاقتصاد العالمي، مؤكداً أن السعودية ملتزمة للغاية بضمان استقرار أسعار النفط للمستهلكين والمنتجين.
وقال: حين رأت المملكة نقصاً في العام الماضي قامت بزيادة الإنتاج بشكلٍ تدريجي، والآن المملكة لا تريد انهياراً في أسواق الطاقة، والذي لن يكون ضاراً فقط للمنتجين؛ بل كذلك للمستهلكين والاقتصاد العالمي.