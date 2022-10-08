الجبير يرد على المزاعم الأمريكية: السعودية.. لا تسييس للنفط ولا تعتبره سلاحاً

وقال الجبير؛ في حديث مع فناة فوكس نيوز الأمريكية، إن من أسباب ارتفاع أسعار النفط بالولايات المتحدة، أن أمريكا لديها نقصٌ في التكرير منذ ٢٠ عاماً، كما لم تقم ببناء مصافي تكرير منذ عقود.