الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين.. كيف ستُعقد اجتماعات قادة البلدين؟

وقّع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم "الخميس"، اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين.
وحول ما سيترتب على توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين من حيث لقاءات قادة الدولتين، أفادت وكالة الأنباء "شينخوا" الصينية بأن الملك سلمان والرئيس شي جين بينغ اتّفقا على عقد اجتماعات دورية على مستوى زعيمَي البلدين.
وأضافت أن الاجتماع بين زعيمَي البلدين سيكون بالتناوب كل عامين.
واستعرض الملك سلمان والرئيس شي جين بينغ، خلال محادثاتهما اليوم؛ علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة والصين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.