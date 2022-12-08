الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين.. كيف ستُعقد اجتماعات قادة البلدين؟

وحول ما سيترتب على توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين من حيث لقاءات قادة الدولتين، أفادت وكالة الأنباء "شينخوا" الصينية بأن الملك سلمان والرئيس شي جين بينغ اتّفقا على عقد اجتماعات دورية على مستوى زعيمَي البلدين.