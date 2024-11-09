فهد الجلاجل.. استلهام رؤية القيادة للتحوُّل الصحي في السعودية: رؤية شاملة وتحوُّل رقمي وحضور إنساني

وبتوجيهات مستلهمة من أهداف الرؤية، عملت وزارة الصحة على إطلاق نماذج جديدة للرعاية، ترتكز على تكامُل الخدمات الصحية الأولية، وتقليل الاعتماد على المستشفيات المتخصصة؛ ما يسهم في تحسين استجابة النظام الصحي، وتقليل الأعباء على المرأفق، وتوفير خدمات تتسم بالمرونة والجودة على حد سواء.