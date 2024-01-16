"تنظيم الإعلام" توضح شروط الحصول على ترخيص "وكالات الدراسات الإعلامية"

أوضحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام شروط الحصول على ترخيص "وكالات الدراسات والاستشارات الإعلامية".
وأكدت الهيئة أن الترخيص يشمل ممارسـة أعمال دراسة الجدوى الاقتصادية للأنشطة الإعلامية، وتقديم الاستشارات الإعلامية، وإعداد البحوث ومتابعتها وتقييم نتائجها.
ولفتت في إنفوجراف نشرته اليوم إلى أن التقديم على الترخيص يتم عبر #منصة_إعلام: http://elaam.gamr.gov.sa بشرط ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا، وأن يكون مالكًا للمؤسسة في حالة ترخيص "المؤسسات"، وإرفاق شهادة خبرة بما لا يقل عن 5 سنوات في العمل كمستشار إعلامي.
وكشفت الهيئة أن الشروط تشمل أيضًا أن يكون المتقدم مديرًا للشركة في حال الشركات ومسجلًا في السجل التجاري، وأن يكون النشاط الإعلامي مضافًا للسجل التجاري.