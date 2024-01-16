"تنظيم الإعلام" توضح شروط الحصول على ترخيص "وكالات الدراسات الإعلامية"

ولفتت في إنفوجراف نشرته اليوم إلى أن التقديم على الترخيص يتم عبر #منصة_إعلام: http://elaam.gamr.gov.sa بشرط ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا، وأن يكون مالكًا للمؤسسة في حالة ترخيص "المؤسسات"، وإرفاق شهادة خبرة بما لا يقل عن 5 سنوات في العمل كمستشار إعلامي.