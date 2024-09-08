حي "الروضة" في الصدارة.. مركز رصد الحوادث المرورية يكشف قائمة أحياء الرياض الأكثر تسجيلاً للحوادث

كشف مركز رصد الحوادث المرورية في أمانة منطقة الرياض أن حي الروضة، الواقع شرق العاصمة، تصدر قائمة الأحياء الأكثر تسجيلاً للحوادث المرورية في العامين الماضيين (2022-2023)، حيث شهدت شوارعه 2170 إصابة. وأفاد تحليل المركز، أن أسباب ارتفاع الحوادث في الحي تعود إلى سلوكيات قائدي المركبات، مثل الانحراف المفاجئ والانشغال عن القيادة.
وأظهرت البيانات أن أحياء شرق وغرب الرياض تسجل نسباً مرتفعة في الحوادث، حيث جاء حي نمار في المرتبة الثانية بـ1049 إصابة، يليه حي الرمال شرق العاصمة بـ571 إصابة، ثم حي طويق غرب الرياض بـ517 إصابة.
وفي المقابل، سجلت أحياء شمال الرياض نسباً أقل في الحوادث، بسبب قلة الكثافة المرورية، حيث جاء حي العارض في المرتبة الخامسة بـ331 إصابة، يليه حي ظهرة لبن غرب الرياض بـ299 إصابة.