حي "الروضة" في الصدارة.. مركز رصد الحوادث المرورية يكشف قائمة أحياء الرياض الأكثر تسجيلاً للحوادث

كشف مركز رصد الحوادث المرورية في أمانة منطقة الرياض أن حي الروضة، الواقع شرق العاصمة، تصدر قائمة الأحياء الأكثر تسجيلاً للحوادث المرورية في العامين الماضيين (2022-2023)، حيث شهدت شوارعه 2170 إصابة. وأفاد تحليل المركز، أن أسباب ارتفاع الحوادث في الحي تعود إلى سلوكيات قائدي المركبات، مثل الانحراف المفاجئ والانشغال عن القيادة.