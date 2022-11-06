أمير الباحة يبحث مع وزير الاتصالات احتياجات المنطقة وتعزيز البنية التحتية الرقمية

واستعرضت منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الاجتماع مؤشرات الاتصالات في المنطقة، والتي شملت التحسن في متوسط سرعات الإنترنت من 14 ميجابت للثانية في 2017 لتصل إلى 157 ميجابت في الثانية في 2022، إضافة إلى نمو المنازل المغطاه بالألياف البصرية أربعة أضعاف ونصف من خط الأساس عند 5 آلاف منزل لتصل إلى أكثر من 23 ألف منزل، إضافة إلى القفزة النوعية في تغطية النطاق العريض اللاسلكي التي تلامس أكثر من 24 ألف منزل في القرى والهجر في محافظات المنطقة.