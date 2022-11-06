أمير الباحة يبحث مع وزير الاتصالات احتياجات المنطقة وتعزيز البنية التحتية الرقمية

أسفر لقاء أمير الباحة بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن عدد من التوصيات، من أبرزها تكوين فريق عمل مشترك لوضع الحلول السريعة ذات الجودة العالية، وكذلك الاستفادة من الخدمات الرقمية فيما يعزز من هوية المنطقة الزراعية والسياحية، والرفع بتقرير ربع سنوى لأمير منطقة الباحة عما يتم اتخاذه من خطوات تطويرية تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى العديد من التوصيات.
وجاء لقاء الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في مكتبه بمقر الوزارة .
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص أمير الباحة على الالتقاء بالوزراء وبحث احتياجات المنطقة والعمل على تحقيق ما تحتاجه من خدمات، حيث بحث الأمير الدكتور حسام بن سعود مع المهندس السواحة العديد من الأمور والموضوعات المتعلقة بالبنية الرقمية التي تتطلع إليها المنطقة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، كما جرى مناقشة تعزيز البنية التحتية الرقمية ومؤشرات أداء الشبكات وجودة الاتصال وخدمات الإنترنت من مزودي الخدمات بمنطقة بالباحة ومحافظاتها المختلفة والقرى والهجر.
وأكد أمير منطقة الباحة على أهمية ما تمثله خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمواطن الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل الخدمات في ظل ما يلقاه قطاع الاتصالات من اهتمام ودعم من الحكومة الرشيدة -أيدها الله- مشيراً إلى حرص إمارة المنطقة وتعاونها التام مع مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة لتحسين الخدمات بالمنطقة، وبهدف تحقيق الجودة التي يتطلع إليها الجميع.
من جانبه، أعرب المهندس السواحة عن شكره لأمير منطقة الباحة على اهتمامه الدائم، منوهاً بحرص منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات على تطويع المقومات الرقمية والتقنية لخدمة قاطني وزوار المنطقة في كل ما من شأنه تعزيز الميز التنافسية للمنطقة التي تعتبر من أهم مناطق الجذب السياحي.
واستعرضت منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الاجتماع مؤشرات الاتصالات في المنطقة، والتي شملت التحسن في متوسط سرعات الإنترنت من 14 ميجابت للثانية في 2017 لتصل إلى 157 ميجابت في الثانية في 2022، إضافة إلى نمو المنازل المغطاه بالألياف البصرية أربعة أضعاف ونصف من خط الأساس عند 5 آلاف منزل لتصل إلى أكثر من 23 ألف منزل، إضافة إلى القفزة النوعية في تغطية النطاق العريض اللاسلكي التي تلامس أكثر من 24 ألف منزل في القرى والهجر في محافظات المنطقة.
واتخذت عدد من التوصيات خلال الاجتماع من أبرزها تكوين فريق عمل مشترك لوضع الحلول السريعة ذات الجودة العالية، وكذلك الاستفادة من الخدمات الرقمية فيما يعزز من هوية المنطقة الزراعية والسياحية، والرفع بتقرير ربع سنوى لأمير منطقة الباحة عما يتم اتخاذه من خطوات تطويرية تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة بالإضافة إلى العديد من التوصيات.