محليات
"الجبير" يستقبل سفير النمسا المعين حديثًا لدى المملكة
التقى سفيرة هولندا وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية النمسا المعين حديثاً لدى المملكة الدكتور أوسكار فوستنغر.
وتمنى "الجبير" للسفير فوستنغر، التوفيق في مهام عمله الجديد.
من ناحية ثانية، استقبل "الجبير"، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا.
وشهد الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.