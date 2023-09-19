"سلطان بن سلمان" يرعى الحفل الختامي لجائزة القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة في نسختها الـ27

يُذكر أن الجائزة مبادرة كريمة من الأمير سلطان بن سلمان، وتكفل بجميع تكاليفها منذ انطلاقها، وذلك في إطار جهوده لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة وتقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لهم في المجالات المختلفة، وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة ومتميزة في وطنهم، كما تكفل بإنشاء مبنى وقف خيري في مكة المكرمة يوجّه ريعه لتأمين نفقات الجائزة بطريقة مستدامة، ولضمان استمرارية هذه الجائزة الفريدة من نوعها على المستوى العالمي.