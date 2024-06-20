نحو 250 ألف حاج غادروا مطار الملك عبدالعزيز حتى الآن

غادر مطار الملك عبدالعزيز حتى الآن نحو 250 ألف حاج، ومن المتوقع أن يصل عدد المغادرين عبر المطار إلى مليون حاج.
يشار إلى أن مطارات جدة أطلقت، أمس، حملة تحت شعار "الرحلة 45" لتوعية ضيوف الرحمن خلال مرحلة مغادرتهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وتشغيلية.
وتهدف الحملة إلى توجيه عدد من الرسائل التوعوية المتنوعة عبر مختلف وسائل الإعلام التي تتضمن حزمة من التعليمات والإرشادات المهمة لتسهيل رحلة المغادرة لضيوف الرحمن.
وتأتي حملة "الرحلة 45" لتعزيز وعي حجاج بيت الله الحرام المغادرين بالإجراءات المتبعة في جميع صالات المطار من خلال بث محتويات توعوية بدءًا من تعليمات شحن الأمتعة وعبوات زمزم، مروراً بنماذج الإفصاح والوثائق، وإجراءات السفر، وصولاً إلى التعريف بالأدوات والمواد المحظورة، التي يُمنع شحنها؛ بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الاستثنائية المقدمة داخل صالات السفر.