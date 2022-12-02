معهد الإدارة العامة يشارك في مؤتمر "الإيسيسكو" لتطوير القيادات بالمغرب

وتزامنًا مع ذلك، واستكمالاً لمشروع المعهد في بناء المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين مع البنك الدولي، قام وفد المعهد بسلسلة من الزيارات والمشاركات الميدانية، كانت أولها مشاركة نائب المدير العام لتطوير الأعمال والشراكات كمتحدث في الجلسة الرئيسية لمؤتمر "الإيسيسكو" لتطوير القيادات وذلك في الأبعاد الاجتماعية للسلام، والتي من أهمها تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، في مدينة طنجة بالمملكة المغربية.