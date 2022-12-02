معهد الإدارة العامة يشارك في مؤتمر "الإيسيسكو" لتطوير القيادات بالمغرب

زار وفد من معهد الإدارة العامة برئاسة نائب المدير العام لتطوير الأعمال والشراكات الدكتورة سارة بنت جزاء العتيبي، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" في الرباط بالمملكة المغربية، وكان في استقبالهم مدير عام المنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقد استهل الدكتور سالم المالك اللقاء بتوجيه الشكر لمعهد الإدارة العامة، وللدكتور بندر بن أسعد السجان مدير عام المعهد، على التعاون والدراسة الوافية التي قام بها المعهد، وكانت أساسًا لتطوير الهيكل التنظيمي لمنظمة الإيسيسكو.
ومن جانبها أشادت الدكتورة سارة العتيبي بما تقوم به المنظمة من أدوار لخدمة دولها الأعضاء في تبني الانفتاح وتعزيز سبل التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية مع العديد من المنظمات في مجال التنظيم الإداري والتنمية الإدارية لخدمة قطاعات الدولة في كافة أقطار العالم الإسلامي.
وتزامنًا مع ذلك، واستكمالاً لمشروع المعهد في بناء المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين مع البنك الدولي، قام وفد المعهد بسلسلة من الزيارات والمشاركات الميدانية، كانت أولها مشاركة نائب المدير العام لتطوير الأعمال والشراكات كمتحدث في الجلسة الرئيسية لمؤتمر "الإيسيسكو" لتطوير القيادات وذلك في الأبعاد الاجتماعية للسلام، والتي من أهمها تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، في مدينة طنجة بالمملكة المغربية.
وقد سلطت مشاركة المعهد الضوء على إنجازات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تحقيق مبدأ التوازن بين الجنسين، مع مراعاة خصائصهما وسماتهما؛ لضمان تكافؤ الفرص في بيئات العمل، وذلك من خلال إصدار العدید من القرارات والتشريعات والأنظمة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
كما أوضحت المشاركة جهود المملكة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعهد الإدارة العامة في المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة من خلال إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية.
وقد شهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى لرؤساء ووزراء وخبراء وممثلين عن مؤسسات إقليمية ودولية متخصصة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، حيث شكل الحدث فرصة للقيادات الواعدة للتواصل مع صناع القرار والقادة الملهمين.
كذلك زار وفد المعهد، مع فريق من البنك الدولي، وزارة الانتقال الرقمي والإصلاح الإداري، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، و مديرية ميزانيات النوع الاجتماعي بوزارة المالية والاقتصاد في المملكة المغربية؛ وذلك من أجل الاطلاع على تجربتهم في بناء مرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، وإطلاق الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، وكذلك تجربتهم في بناء المنصات والمراصد عبر جمع وتحليل وإنتاج البيانات والمؤشرات للوظائف العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن وفد معهد الإدارة العامة قد ضم كلاً من: مجد المالكي، مديرة إحصائيات التوازن بين الجنسين، وهلا الصاعدي مديرة إدارة الشراكات المجتمعية. فيما حضر الزيارات والاجتماعات من البنك الدولي وليد مالك، كبير أخصائي القطاع العام، و كلارا مغني، أخصائي القطاع العام للممارسات العالمية للحوكمة في البنك الدولي.