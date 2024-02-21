أمانة العاصمة المقدسة تُطلق خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبيق "بلدي"

تتيح هذه الخدمة لأصحاب المنشآت التجارية الحصولَ على تصريح لتركيب اللوحات الإعلانية المؤقتة للإعلان عن التخفيضات الموسمية، أو إضافة منتجات جديدة أو خدمات محددة للمحلات التجارية، شريطة التزامهم بالاشتراطات والضوابط؛ ومن بينها: أن تكون مدة التصريح 90 يومًا فقط، بالإضافة إلى ضرورة ترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى، وتنسيقها بشكل فني يتناسب مع اللوحات الأخرى، وأن تكون اللوحة مرتبطة بالمحل وألا تكون مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي أو تحتوي على مضمون مخالف للتعاليم الدينية أو الذوق العام أو النظام.