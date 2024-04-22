"مسام" ينتزع 857 لغماً في أراضي اليمن على مدار أسبوع

كما تمكن الفريق من نزع 70 لغمًا مضادًا للدبابات و418 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، وفي محافظة تعز نزع الفريق 43 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 5 ألغام مضادة للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة في مديرية ذباب، إلى جانب نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية المندب، وفي مديرية تبن بمحافظة لحج جرى نزع 3 ذخائر غير منفجرة.