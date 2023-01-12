"مشاط" يوقّع اتفاقيات مع عدة دول لرفع جودة خدمات ضيوف الرحمن

وقّع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على هامش مؤتمر ومعرض "إكسبو الحج" اليوم، عددًا من اتفاقيات الحج مع 15 وفدًا من عدة دول إسلامية.
جاء ذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج للعام الجاري 1444هـ، وامتدادًا للجهود المبذولة لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
وتضمنت اتفاقيات الحج المُوقعة الحصص المُخصصة لكل دولة، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة للحجاج القادمين من تلك الدول، وأبرز الإجراءات المنظمة لشؤون الحج.
والتقى نائب وزير الحج والعمرة، وفداً من جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية، وجمهورية السنغال، وغانا، وتشاد، وطاجاكستان، وأفغانستان، والهند، وتايلاند، وجنوب أفريقيا، وقيرغيزستا، وبنين، وسيريلانكا، ودولة تنزانيا.
وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقات المشتركة بشؤون الحجاج، ومناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، في ظل الدعم والاهتمام المستمرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بالشراكة والتكامل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة في منظومة الحج في المملكة.