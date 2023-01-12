"مشاط" يوقّع اتفاقيات مع عدة دول لرفع جودة خدمات ضيوف الرحمن

والتقى نائب وزير الحج والعمرة، وفداً من جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية، وجمهورية السنغال، وغانا، وتشاد، وطاجاكستان، وأفغانستان، والهند، وتايلاند، وجنوب أفريقيا، وقيرغيزستا، وبنين، وسيريلانكا، ودولة تنزانيا.