"مسام" ينتزع 1.242 لغمًا في عدة محافظات يمنية خلال أسبوع

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع لغمين مضادين للأفراد وذخيرتين غير متفجرتين بمديرية الوازعية، و3 ألغام مضادة للدبابات و14 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخاء، و4 ألغام مضادة للدبابات و13 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و170 لغمًا مضادًا للأفراد و111 لغمًا مضادًا للدبابات و440 ذخيرة غير متفجرة و52 عبوة ناسفة في مديرية ذباب, ليصبح بذلك عدد الألغام المنزوعة خلال شهر نوفمبر 3.777 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 373 ألفًا و894 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.