شاهد.. احتفال "مطارات جدة" بنجاح موسمي العمرة والحج وتكريم الجهات المشاركة

رعى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، الحفل الذي أقامته شركة مطارات جدة، احتفالاً بنجاح موسمي العمرة والحج لعام 1444هـ، بحضور عدد من المسؤولين، وشركاء النجاح من الجهات الحكومية والتشغيلية، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وشهد الحفل فعاليات ترحيبية بالضيوف الكرام، ثم ألقى الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن أبوعباة، كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه لكل الجهات التي ساهمت في خدمة ضيوف الرحمن، منوهاً بما تميزت به خطة مطارات جدة في موسم الحج الماضي، لتسهيل خدمة أكثر من مليون وثمانمائة ألف حاج.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس المديرين في شركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، أن هذه الأعداد وهذه الأرقام القياسية ما هي إلا خطوة نحو أهدافنا الاستراتيجية لعام 2030، حيث تهدف شركة مطارات جدة إلى زيادة حركة المسافرين إلى 114 مليون مسافر، وتدشين وجهات سفر جديدة لتصل إلى أكثر من 150 وجهة، وزيادة الإيرادات غير الجوية إلى 45% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2030 بإذن الله تعالى.
عقب ذلك، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج في كلمته، إن نجاح خطط موسمي العمرة والحج، لم يكن ليتأتى لولا تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والتشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، معرباً عن شكره لجميع من شارك في موسمي العمرة والحج لعام 1444هـ، ثم كرّم عددًا من المسؤولين والمشاركين في موسمي الحج والعمرة، والذين تميزوا بأدائهم وسخروا الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وأعلنت شركة مطارات جدة عن نجاح الخطط التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ، بخدمة ما يزيد عن 1.8 مليون حاج، منهم 864 ألف حاج خلال مرحلة القدوم، و959 ألف حاج في مرحلة المغادرة، وذلك ضمن فترة الموسم التي امتدت (من 1 ذي القعدة وحتى 15 محرم).
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، إن مطار الملك عبدالعزيز الدولي سجل خدمة أكثر من 7.8 ملايين مسافر خلال موسم الحج منهم أكثر من 1,8 مليون حاج، ضمن نمو قياسي في العمليات التشغيلية، بالتزامن مع عودة أعداد حجاج بيت الله الحرام لما كانت عليه قبل جائحة (كوفيد- 19) وتخفيف القيود الاحترازية، وفترة الإجازة الصيفية، وسط انسيابية ومرونة عالية في الحركة التشغيلية وضمن منظومة متكاملة من الخدمات بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية بالمطار.
وأكد "أبو عباة" على أن نجاح الخطط التشغيلية للمطار خلال موسمي الحج والعمرة من العام 1444هـ جاء بتوفيق الله ثم بفضل الاهتمام والتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله-، لتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية بهدف تقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل الراحة والأمان لقاصدي مكة المكرمة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى الأرقام القياسية غير المسبوقة التي حققها المطار خلال موسم الحج، منها: خدمة 151 ألف مسافر في يوم واحد، امتدادًا لما يزيد عن 7.8 ملايين مسافر، وشحن قرابة مليون عبوة زمزم غادر بها الحجاج إلى بلدانهم، ونقل 10.6 مليون حقيبة على متن ما يزيد عن 51 ألف رحلة منها أكثر من 2.5 مليون حقيبة للحجاج.
وشدّد على حرص شركة مطارات جدة على تسخير الإمكانيات والجهود بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في المطار لضمان راحة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى جهود وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة بالتعاون مع أكثر من 27 جهة لتقديم أفضل الخدمات المتميزة لضيوف الرحمن.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة إلى الخدمات النوعية التي ساعدت بشكل بارز في تسهيل وتسريع إجراءات ضيوف الرحمن، منها: استحداث مصفوفة لقياس توازن كثافة الحركة، واعتماد منطقة شحن للمجموعات، وتطبيق النمط التشغيلي المشترك، وتنفيذ مبادرة "مسافر بلا حقيبة"؛ مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخدمات يدفع المطار إلى مواصلة العمل مع شركاء النجاح لابتكار المزيد من المبادرات النوعية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأشاد بالدور الفاعل لمنظومة العمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مثمنًا جهودها التشاركية والتكاملية النابعة من الشعور بالمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد، للإسهام في نجاح الموسم، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتسهيل وصولهم لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، وفق خطة التشغيل المعتمدة من مطارات جدة لمرحلتي القدوم والمغادرة لتهيئة جميع صالات المطار الثلاث منذ وقت مبكر.