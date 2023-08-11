شاهد.. احتفال "مطارات جدة" بنجاح موسمي العمرة والحج وتكريم الجهات المشاركة

من جانبه، أوضح رئيس مجلس المديرين في شركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، أن هذه الأعداد وهذه الأرقام القياسية ما هي إلا خطوة نحو أهدافنا الاستراتيجية لعام 2030، حيث تهدف شركة مطارات جدة إلى زيادة حركة المسافرين إلى 114 مليون مسافر، وتدشين وجهات سفر جديدة لتصل إلى أكثر من 150 وجهة، وزيادة الإيرادات غير الجوية إلى 45% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2030 بإذن الله تعالى.