كاشفة ما يتعرض له الأقصى.. "التعاون الإسلامي" تصدر نشرتها الأولى لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

أصدرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، النشرة الأسبوعية الأولى للجرائم والمجازر التي تقترفها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في كل من قطاع غزة ومدن الضفة الغربية ومدينة القدس الشريف، بناء على المادة رقم (10) في البيان الختامي الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة، في الرياض، 11 نوفمبر من العام المنصرم، الذي يقضي بإنشاء وحدة رصد إعلامية توثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني؛ ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها غير الشرعية وغير الإنسانية.