أمطار ورياح وغبار.. أبرز الظواهر الجوية خلال 24 ساعة يبرزها "الأرصاد"

وأشار "الوطني للأرصاد" إلى أن أعلى درجة حرارة 47° ومسجّلة في المدينة المنوّرة والأحساء، وأقل درجة حرارة 16° ومسجّلة في السودة، مبيناً أن نسبة أعلى رطوبة 95% في كل من ينبع والسودة.