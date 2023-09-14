"الإحصاء": انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بالمملكة 0.3% خلال أغسطس

انخفض مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر أغسطس 2023م بنسبة 0.3% مقارنة بنظيره من عام 2022م، وهو أقل مما كان عليه في يوليو 2023م بنسبة 0.9%، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 18.0%.
ووفقًا لنتائج النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس؛ فقد سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل، انخفاضًا في أسعاره بنسبة 0.4% نتيجة لانخفاض أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 18.0% وانخفاض أسعار المنتجات الخشبية بنسبة 7.4%، كما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك انخفاضًا بنسبة 2.3%؛ متأثرًا بانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 3.5%، وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضًا بنسبة 1.1%؛ نتيجة لانخفاض أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 7.5% وانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 5.8%، كما سجل باب الخامات والمعادن انخفاضًا بنسبة 0.6% نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.6%.
من ناحية أخرى ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 2.7% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 15.7% وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 2.7%.
وسجل مؤشر أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 0.7% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.1%، وارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 0.7%، وأسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.4%؛ نتيجة لارتفاع أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.4% وارتفاع أسعار المطاط، منتجات اللدائن بنسبة 0.5%.
وانخفضت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.7% بسبب انخفاض أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 1.2%، كما انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 1.0% نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 1.0%، وكذلك سجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضًا بنسبة 0.4% نتيجة لانخفاض أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.0%، وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 1.2%.