"الإحصاء": انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بالمملكة 0.3% خلال أغسطس

ووفقًا لنتائج النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس؛ فقد سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل، انخفاضًا في أسعاره بنسبة 0.4% نتيجة لانخفاض أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 18.0% وانخفاض أسعار المنتجات الخشبية بنسبة 7.4%، كما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك انخفاضًا بنسبة 2.3%؛ متأثرًا بانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 3.5%، وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضًا بنسبة 1.1%؛ نتيجة لانخفاض أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 7.5% وانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 5.8%، كما سجل باب الخامات والمعادن انخفاضًا بنسبة 0.6% نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.6%.