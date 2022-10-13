حساب المواطن يدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم وضرورة الإفصاح

وأكد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أهمية الإفصاح، وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من مطابقة البيانات، مبينًا أن البرنامج قام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، لتتم إعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر؛ بهدف رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي، موضحًا أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التغيير، وذلك وفقًا للمادة 17، والتي نصّت على أنه: "على المتقدم أو المستفيد الأساسي -بحسب الأحوال- تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها، وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التغيير".