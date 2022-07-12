"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة ووادي الدواسر
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وزخات من البَرَد على مناطق: نجران، وجازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يستمر توقع السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، وظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر.