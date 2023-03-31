أهالي "عقلة العارضة" يطالبون بإعادة العمل في مشروع مدرستهم المتعثر منذ 10 أعوام

وتفصيلاً، قال الأهالي إن فترة التنفيذ كانت محددة بعشرين شهرًا غير أن الصدمة كانت في توقُّف العمل به من قِبل المقاول؛ ليتحول المشروع إلى مأوى للحيوانات الضالة والزواحف الخطرة من ثعابين وغيرها؛ وذلك بعد أن غطته الأشجار.. مشيرين إلى أن توسُّط المشروع القرية حوَّله لخطر محدق بالسكان، فضلاً عن التشوه البصري الذي تسبَّب فيه.