خلال أسبوع.. مشروع "مسام" ينتزع 746 لغمًا في اليمن

ونزع فريق "مسام" 256 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية هجر بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق 15 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، و3 ذخائر غير منفجرة ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية حيس، وفي محافظة مأرب تمكّن الفريق من نزع 300 ذخيرة غير منفجرة و100 لغم مضاد للدبابات.