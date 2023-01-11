برعاية الملك.. "الخريف" يفتتح النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي: 12000 مشارك من 130 دولة

ولفت إلى أن النسخة الثانية التي نعلن عنها اليوم؛ ستناقش مجموعة من الموضوعات الملحة، من بينها تنمية المنطقة، وزيادة إسهامها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام، والاستفادة القصوى من الثروات المعدنية في منطقة التعدين الناشئة التي تمتد من إفريقيا حتى غرب ووسط آسيا، وتطوير هذه المنطقة لتصبح مركزًا متكاملًا لإنتاج المعادن الخضراء، بالإضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة؛ لزيادة إسهامها في إمداد معادن المستقبل.