ابتكار لترميم وتوسيع الحنجرة يتوج فريقًا بحثيًّا سعوديًّا بجائزة أفضل عرض وثائقي بمؤتمر عالمي

تُوِّج فريق بحثي بقيادة البروفيسور أحمد العمار استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال في جامعة الملك سعود، بجائزة أفضل عرض وثائقي في المؤتمر العالمي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، الذي انعقد في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتفصيلًا، قدّم الفريق عرضًا حول ابتكار عملية بالمنظار لترميم وتوسيع الحنجرة لدى المرضى الذين يعانون من ضيق تحت الحبل الصوتي.
ويتفوق هذا الابتكار على الطرق التقليدية التي تتطلب جرحًا في الرقبة؛ حيث تتميز العملية بالمنظار بعدد ساعات أقل ومدة بقاء أقل في المستشفى وبدون ندبات في الرقبة، ونال العرض تقديرًا وإعجابًا كبيرين من قِبَل الحضور واللجنة التحكيمية.
وذكر الدكتور ناصر المطيري الذي قدّم العرض، أن هذا الإنجاز هو ثمرة سنوات من البحث والعمل الدؤوب من جميع أفراد فريق العمل؛ بما في ذلك الدكتورة بشاير الدريويش، والدكتور وليد الشريف، والدكتور عبدالله سندي. وأكد الفريق البحثي التزامه بتقديم أفضل الحلول الطبية التي تساهم في تحسين جودة حياة المرضى.