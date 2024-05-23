ابتكار لترميم وتوسيع الحنجرة يتوج فريقًا بحثيًّا سعوديًّا بجائزة أفضل عرض وثائقي بمؤتمر عالمي

ويتفوق هذا الابتكار على الطرق التقليدية التي تتطلب جرحًا في الرقبة؛ حيث تتميز العملية بالمنظار بعدد ساعات أقل ومدة بقاء أقل في المستشفى وبدون ندبات في الرقبة، ونال العرض تقديرًا وإعجابًا كبيرين من قِبَل الحضور واللجنة التحكيمية.