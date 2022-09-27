"التدريب التقني" تنفذ 90 برنامجًا وورشة لتطوير أدوات القياس لرفع الجودة

وقال مدير عام إدارة الجودة بالمؤسسة المهندس أسامة الأزهري: الإدارة اعتمدت عددًا من المقاييس لتعزيز التحسين المستمر للعمليات التشغيلية، ورفع كفاءة جودة التدريب في المنشآت التدريبية، وتحسين أداء أعضاء هيئة التدريب والتعرف على احتياج المتدربين، حيث عملت الإدارة على أدوات قياس رضا المتدربين عن الخدمات المقدمة لهم، عن طريق زيارات ميدانية وسرية للمنشأة (المستكشف الخفي)، كما اهتمت بأدوات قياس عبر مسوحات مختلفة اعتمدت على الاستبانات الإلكترونية، ومجموعات التركيز من خلال التواصل المباشر مع المتدربين للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالجودة، إضافة إلى متابعة تقييم المدربين، وقياس وتحليل نتائج المتدربين، وإجراءات عمل الإرشاد التدريبي داخل الأقسام والورش التدريبية.