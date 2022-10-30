هنا أمطار ورياح مغبرة.. "انخفاض الحرارة التدريجي" في تفسير لـ"الحصيني"

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: بحسب المراصد، فمن المتوقع اليوم الأحد أن تكون الأجواء معتدلة نهارًا على الشمالية والمرتفعات، حارة نسبيًّا على باقي المملكة ومعتدلة إلى باردة فجرًا.
وأشار "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر" إلى رياح مغبرة على أجزاء من الشمالية وغرب الوسطى، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الشمالية والجوف ومكة والسفوح الغربية من المرتفعات.
وتابع: لقد أنعم الله علينا معشر البشر نعمًا نعجز عن إحصائها، ومن نعم الله علينا أن الشتاء لا يأتي دفعة واحدة؛ وإنما بشكل متدرج، فخلال شهرين مضيا كان هناك انخفاض في الحرارة مقداره 10 مئوية بشكل متدرج من الأربعينيات إلى الثلاثينيات؛ فغلب على الأجواء الاستقرار، ومن المتوقع عدم استمراره مع اقترب الشتاء.
وأردف "الحصيني" متسائلًا: ماذا يعني الانخفاض التدريجي في الحرارة؟ ثم أجاب "يعني أن يأتي الشتاء بشكل ناعم على الإنسان والحيوان والنبات، وهذا بدوره يخفف من معاناة الناس من ناحية الأمراض الموسمية مثل الزكام والأنفلونزا والحمى، ويعني قلة العواصف الغبارية؛ وذلك بسبب عدم وجود فوارق حرارة، فالحمد لله على ذلك".