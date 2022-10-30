هنا أمطار ورياح مغبرة.. "انخفاض الحرارة التدريجي" في تفسير لـ"الحصيني"

وتابع: لقد أنعم الله علينا معشر البشر نعمًا نعجز عن إحصائها، ومن نعم الله علينا أن الشتاء لا يأتي دفعة واحدة؛ وإنما بشكل متدرج، فخلال شهرين مضيا كان هناك انخفاض في الحرارة مقداره 10 مئوية بشكل متدرج من الأربعينيات إلى الثلاثينيات؛ فغلب على الأجواء الاستقرار، ومن المتوقع عدم استمراره مع اقترب الشتاء.