تنبيه من أنظمة جوية استثنائية تبدأ تأثيرها على المملكة وأمطار متوقعة على هذه المناطق

وفي التفاصيل، يُشير آخر التقارير الصادرة عن "مركز طقس العرب الإقليمي" إلى تأثر المملكة بامتدادٍ لمنخفض جوي علوي وسطحي، تحرّك من شمال الهند مروراً بجنوب باكستان باتجاه سلطنة عُمان ودولة الإمارات، وذلك بالتزامن مع حركة خط الالتقاء المداري "الفاصل المداري ITCZ" نحو شمال منطقة الخليج العربي، ما سمح باندفاع كميات كبيرة من الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب باتجاه دول الخليج.

وبالتالي نشوء اضطرابات جوية شديدة أثرت في الإمارات وعُمان ثم قطر والبحرين، ويُتوقع أن تتوغل ذات الكتلة الرطبة (رياح المونسون) داخل أراضي السعودية تتشكّل على أثرها سُحب ركامية رعدية استوائية الطابع مترافقة بالأمطار الرعدية الغزيرة في مناطق واسعة.

وعلى الرغم من تأثر أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض خلال الـ 48 ساعة الماضية باضطرابات جوية محدودة، إلا أن التأثيرات المباشرة يُتوقع أن تبدأ فعلياً اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع تعمق الرطوبة المدارية في أجواء المنطقة، ويُتوقع أن تنشط السحب الركامية في أجزاءٍ واسعة من الشرقية والربع الخالي والرياض، قد تمتد لتؤثر في حفر الباطن على فترات، مصحوبة بالبرق والرعد وزخات قد تكون غزيرة من الأمطار وحبات البَرَد.

وتشير التوقعات إلى استمرار تأثر المناطق بفرصٍ للأمطار الرعدية الثلاثاء والأربعاء، مع فرصة امتدادها أكثر نحو الشمال لتؤثر في منطقة القصيم.