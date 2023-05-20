"مستشفى المويه" يعلن حالة الطوارئ ويستقبل 16 حالة إصابة في حادث مروري

أعلن مستشفى المويه العام بصحة الطائف اليوم حالة الطوارئ؛ لاستقباله 16 حالة إصابة ناتجة من حادث مروري، وقع بين مركبات عدة على طريق "الطائف- الرياض".
وفور تلقيه البلاغ استدعى مستشفى المويه العام أطقمه الطبية كافة، ورفع جاهزية جميع أقسامه.
وتابعت "صحة الطائف" الحادث، وفور تلقيها البلاغ عملت على تنسيق نقل واستقبال الحالات؛ إذ وجَّهت فرقتَين مجهزتَين لموقع الحادث، ودعمت مستشفى المويه بفرقتَين إضافيتَين للإسناد في عملية نقل الحالات.
واستقبل مستشفى المويه 16 حالة، أُجريت لها الإسعافات الأولية، وقُدمت الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحويل 4 حالات إلى مستشفيات الطائف لإكمال الرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقلت إحدى الحالات عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.
يُشار إلى أن فِرق الصحة ساهمت بنقل 8 حالات من إجمالي الحالات التي بلغت 18 حالة.