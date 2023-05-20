"مستشفى المويه" يعلن حالة الطوارئ ويستقبل 16 حالة إصابة في حادث مروري

واستقبل مستشفى المويه 16 حالة، أُجريت لها الإسعافات الأولية، وقُدمت الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحويل 4 حالات إلى مستشفيات الطائف لإكمال الرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقلت إحدى الحالات عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.