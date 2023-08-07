"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (مكة المكرمة وجازان ونجران وعسير والشرقية والباحة).
وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل الجموم والعاصمة المقدسة وميسان والطائف، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والعرضيات وأضم والقنفذة والليث والشعيبة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة ورياحًا نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وحذر المركز منطقة جازان أيضًا بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وتساقُط البَرَد على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة وتساقُط البَرَد وجريان السيول. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتشهد أمطارًا خفيفة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة. وتشهد أتربة مثارة على بدر الجنوب وثار وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير رياحًا شديدة بسرعة تصل إلى 49 كم في الساعة. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أتربة مثارة على البرك والقحمة، وأمطارًا خفيفة على المجاردة وبارق ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.