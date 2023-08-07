"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتشهد منطقة عسير رياحًا شديدة بسرعة تصل إلى 49 كم في الساعة. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أتربة مثارة على البرك والقحمة، وأمطارًا خفيفة على المجاردة وبارق ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.