"الراشد": إدراج الملكية الفكرية في المناهج تغييرٌ استراتيجي في شخصية الطالب

أكد مدير إدارة أكاديمية الملكية الفكرية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدر الراشد: إن إدراج مناهج أو مواضيع عن الملكية الفكرية في مراحل التعليم العام المختلفة بالسعودية؛ تعتبر مبادرة متقدمة ومتطورة نحو تغيير استراتيجي في شخصية الطالب السعودي، لتوجيه تفكيره نحو الابتكار والإبداع؛ موضحًا أن هذه المواضيع قد أدرجت فعليًّا في بعض الفصول بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وسيعقبها العام المقبل لتُطَبق في الثانوية.