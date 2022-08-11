أمطار خفيفة وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمن أمطارًا خفيفة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والصويدرة، والفريش، والفقرة، والمندسة، والمسيجيد، والعيص، وينبع النخل).