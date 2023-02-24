في خطبة الجمعة.. جوامع المملكة تتوحد للتحذير من "الغش التجاري وحرمة الاحتكار"

وحذر الخطباء في خطبهم من الغش في التجارة وغيرها، ومن ذلك التلاعب بالمنتجات والسلع، وبيان حرمة ذلك والاستشهاد بالآيات والأحاديث النبوية، كما حث الخطباء على السماحة في البيع والشراء، وعدم الإضرار بالناس في المبالغة بالمكاسب، وبيان حرمة احتكار السلع وعدم مراعاة أحوال الناس.