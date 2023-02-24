في خطبة الجمعة.. جوامع المملكة تتوحد للتحذير من "الغش التجاري وحرمة الاحتكار"

توحدت، اليوم، خطب الجمعة بعموم مناطق المملكة عن التحذير من الغش في التجارة وغيرها وتحريم الاحتكار والإضرار بالناس في المبالغة بالأرباح، وبيان خطر التستر التجاري الأمنية والاجتماعية، استناداً لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتخصيص الخطب في عموم المناطق ضمن الجهود التي تقدمها الوزارة في مجالات التوعية والإرشاد.
وحذر الخطباء في خطبهم من الغش في التجارة وغيرها، ومن ذلك التلاعب بالمنتجات والسلع، وبيان حرمة ذلك والاستشهاد بالآيات والأحاديث النبوية، كما حث الخطباء على السماحة في البيع والشراء، وعدم الإضرار بالناس في المبالغة بالمكاسب، وبيان حرمة احتكار السلع وعدم مراعاة أحوال الناس.
وتطرق أصحاب الفضيلة الخطباء إلى بيان خطورة التستر التجاري والأضرار الاقتصادية والأمنية والاجتماعية المترتبة على هذه الجريمة وأثرها على الفرد والمجتمع، مشددين على أهمية التزام المنشآت التجارية بالأنظمة واللوائح المعتمدة من الجهات الحكومية؛ لحفظ حقوق ومصالح الناس والمجتمع.
وأوضح الخطباء أن مما يُنهى عنه شرعاً مخالفة الأنظمة التي سنتها الجهات المسئولة في الدولة بالتستر على العمالة المخالفة وتمكينهم من الاستثمار التجاري لحسابهم الخاص، داعين إلى التعاون مع الجهات الرسمية بالإبلاغ عما يرصدونه من غش أو مخالفة للأنظمة في البيع والشراء والممارسات التجارية، مؤكدين أن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن أسس المواطنة الصالحة.
يُذكر أن توجيه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتخصيص خطبة الجمعة يأتي في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم؛ اتساقاً مع رسالة خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات التي يحسن تنبيه المصلين إليها، ومنها ما يتعلق بتعاملاتهم في البيع والشراء، وبيان حرمة الغش في التجارة وغيرها، وتحريم الاحتكار، والإضرار بالناس في المبالغة في الأرباح.