"البيئة" تنفي صحة المعلومات المتداولة بشأن فترة التحريم للماشية وتسببها في أمراضٍ بشرية

وفي السياق ذاته تقوم الوزارة والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بالإشراف على المسالخ في مناطق المملكة المختلفة؛ للتأكد من أن الحيوانات لم يتم حقنها بأيّ مستحضرات بيطرية من خلال فحص الحيوانات بعد الذبح؛ حيث تشمل الرقابة على أكثر من 380 مسلخًا بجميع أنحاء المملكة، تحت إشراف أكثر من 1050 طبيبًا بيطريًّا بفحص أكثر من 22 ألف ذبيحة يوميًّا فحصًا دقيقًا، والتأكد من سلامتها وخلوّها من الأمراض أو الإصابات أو آثار الحقن، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.