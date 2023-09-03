صورة دقيقة لـ"عجاج الجن" يرسمها "المسند".. التأثير عليه من أساطير الأولين!

وأردف: عجاج الجن ليس له علاقة بالجن، ولكن جرت العادة لدى بعض الأوائل عندنا وعند غيرنا من الشعوب، إذا أخفقوا في تفسير ظاهرة طبيعية يلجأون أحيانًا إلى نسبتها إلى الجن والشياطين، ومنها جاء تسمية هذا النوع من الرياح بـ"عجاج الجن"، أو إعصار الجن والعفاريت، ومعيصير، وعاصوف الجن، وعرس الجن.