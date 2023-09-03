صورة دقيقة لـ"عجاج الجن" يرسمها "المسند".. التأثير عليه من أساطير الأولين!
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن "عجاج الجن" -المعيصير أو عاصوف الجن- عبارة عن رياح لولبية يتراوح قطر دائرتها من نصف متر إلى 20م، وطولها من أمتار عدة إلى 1000م.
وأوضح "المسند" أن "عجاج الجن غالبًا ما يتكون في الصحاري في المناطق غير المتجانسة نحو طريق معبد مع أرض بيضاء، أو أرض بيضاء مع مزرعة.. إلخ"؛ مشيرًا إلى أنه "يتشكل عندما يسخن سطح الأرض بشكل كبير فتنشأ حالة عدم استقرار، فتتشكل فقاعة هوائية واسعة وحارة فيخف وزنها وكثافتها، فتعرج بسرعة إلى أعلى".
وأضاف: يعتبر مركز المنخفض (مركز الدوامة)، ويبدأ بالدوران ليقوم بدور الخلط والمزج بين طبقة حارة في الأسفل وباردة في الأعلى، ثم يجذب إليه الرياح المعتدلة من جميع الاتجاهات العلوية؛ فتضرب الأرض قريبًا من مركز الدوامة، ثم تبدأ منها حركة الدوران وإثارة الغبار لخلط الهواء الحار بالبارد، والتخفيف من حالة عدم الاستقرار".
وتابع: "كلما امتد العمود إلى أعلى أصبحت الرياح أسرع، وغالبًا ينشأ من الساعة 10ص حتى 3م في الأيام شديدة الحرارة، وهو مرئي بسبب تطاير الغبار حوله، وقد يمتد عمره من بضع دقائق إلى أكثر من ساعة.
وعن الحكمة منه، قال "المسند": "الحكمة منه خلط ومزج الحرارة السفلية بالعلوية لتبريد سطح الأرض الملتهب"؛ مبينًا أن سرعة دورانه تبلغ أحيانًا 70كم/ساعة، وربما أعلى، وتدور عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وأحيانًا ينشأ أكثر من واحد في مكان واحد.
وأردف: عجاج الجن ليس له علاقة بالجن، ولكن جرت العادة لدى بعض الأوائل عندنا وعند غيرنا من الشعوب، إذا أخفقوا في تفسير ظاهرة طبيعية يلجأون أحيانًا إلى نسبتها إلى الجن والشياطين، ومنها جاء تسمية هذا النوع من الرياح بـ"عجاج الجن"، أو إعصار الجن والعفاريت، ومعيصير، وعاصوف الجن، وعرس الجن.
واختتم يقول: "المسمى يختلف قليلًا من منطقة إلى أخرى، ومع ذلك بعض الشعوب يسمونه كتسميتنا DUST DEVIL؛ حيث يرون أن محاولة التأثير على عجاج الجن بقول أو فعل! تعتبر من أساطير الأولين، هذا والله أعلم".