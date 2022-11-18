خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.