تنبيهات من "الأرصاد" لـ4 مناطق.. أمطار غزيرة إلى متوسطة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مجموعة من الإنذارات شملت مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة) حول حالة أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بصواعق رعدية.
ففي الباحة وعسير جاء إنذار الأرصاد الأحمر لحالة أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وتشمل الحالة في الباحة كلًّا من: (الحجرة، والمخواة، وفرعة، وغامد الزناد، وقلوة)؛ فيما تشمل بعسير: (المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل)، وتستمر للحادية عشرة مساء.
وفي جازان ومكة المكرمة جاء إنذار الأرصاد باللون البرتقالي لحالة أمطار متوسطة تُصحَب برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام للرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية حتى الحادية عشرة مساء.
وتشمل الحالة بجازان كلًّا من الدرب وبيش؛ فيما تشمل في مكة محافظة الكامل.