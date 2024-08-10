تنبيهات من "الأرصاد" لـ4 مناطق.. أمطار غزيرة إلى متوسطة حتى المساء

وتشمل الحالة في الباحة كلًّا من: (الحجرة، والمخواة، وفرعة، وغامد الزناد، وقلوة)؛ فيما تشمل بعسير: (المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل)، وتستمر للحادية عشرة مساء.