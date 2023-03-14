ترقية 5044 فردًا في حرس الحدود

وأعرب اللواء الشهري عن شكره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، وتوجيهاته ومتابعته لجميع الأعمال والمهام التي يؤديها رجال حرس الحدود.