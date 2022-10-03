الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع و"سناب شات" تطلقان مركز العائلة

من جانبه، قال رئيس السياسات العامة في شركة Snap Inc جورج وولفارت إن مركز العائلة يساهم في تسهيل المحادثات بين الأهالي وأبنائهم فيما يتعلق بالأمان عبر الإنترنت، مما يؤثر بشكل إيجابي على نشاط المستخدمين في المملكة.

وقال وولفارت: أن عدد مستخدمي تطبيق "سناب شات" في السعودية يفوق 20 مليون مستخدم شهرياً ويصل إلى أكثر من 90% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم بين 13 و34 عاماً، مما يجعله أحد أبرز منصات التواصل في المملكة.