الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع و"سناب شات" تطلقان مركز العائلة

بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أطلقت منصة "سناب شات" خدمة "مركز العائلة" في المملكة كأول دولة في العالم تطلق فيها الخدمة باللغة العربية والثانية عالمياً بعد ألمانيا.
وتتيح الخدمة لأولياء الأمور التحكم بأنشطة أبنائهم بشكل أكبر عبر الإنترنت، من خلال الاطلاع على قائمة أصدقاءهم على التطبيق ومن يتواصل معهم، لكن دون استعراض محتوى المحادثات، حفاظًا على خصوصيتهم واستقلاليتهم.
وكما تُمكّن الأهالي من الإبلاغ بسهولة وسرية عن أي حسابات مسيئة أو مشبوهة بشكل مباشر بالتواصل مع فريق المنصة على مدار الساعة لحمايتهم. وتزوّد الخدمة أولياء الأمور وأبنائهم بأدوات جديدة لمساعدتهم على إجراء محادثات بناءة ومفتوحة حول الأمان عبر الإنترنت.
وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة إسراء عسيري بعد إطلاق الخدمة اليوم في مقر الهيئة، أن التعاون مع Snap Inc لإطلاق مركز العائلة هو إحدى الخطوات التي تسعى الهيئة من خلالها لتوفير منصات محتوى تضمن الخصوصية والأمان للمستخدمين. وأن هذه الخدمة تقدم مستويات جديدة من الحماية، حيث يجب أن يكون المستخدمون أصدقاء على "سناب شات" قبل أن يتمكنوا من التواصل مع بعضهم البعض.
وأضافت عسيري أنه وفقاً لدراسة أجرتها Snap Inc و"ديلويت ديجيتال، يستخدم 71% من الأهالي في السعودية تطبيق "سناب شات".
وعبر ميزة "مركز العائلة"، يُمكن لهم الإبلاغ بسهولة وسرية عن أي حسابات مسيئة أو مشبوهة بشكل مباشر بالتواصل مع فريق الثقة والأمان في Snap على مدار الساعة.
وأكدت عسيري: أن المملكة تواصل تحقيق نمو هائل في رحلتها نحو التحول الرقمي وتبنّي أحدث التقنيات، مع ضرورة توفير مساحات آمنة للمستخدمين على الإنترنت.
من جانبه، قال رئيس السياسات العامة في شركة Snap Inc جورج وولفارت إن مركز العائلة يساهم في تسهيل المحادثات بين الأهالي وأبنائهم فيما يتعلق بالأمان عبر الإنترنت، مما يؤثر بشكل إيجابي على نشاط المستخدمين في المملكة.
وقال وولفارت: أن عدد مستخدمي تطبيق "سناب شات" في السعودية يفوق 20 مليون مستخدم شهرياً ويصل إلى أكثر من 90% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم بين 13 و34 عاماً، مما يجعله أحد أبرز منصات التواصل في المملكة.
وأوضح أن Snap تخطط لإضافة خصائص أمان إضافية إلى ميزة "مركز العائلة" خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك أدوات جديدة للتحكم بالمحتوى مخصّصة للأهالي، وإتاحة المجال للأبناء بإبلاغ والديهم عند التواصل مع فريق الثقة والأمان في Snap عن حساب مشبوه أو محتوى مسيء.